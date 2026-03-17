İran'a olası kara harekatı başlarsa sonuçları ne olur?

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken, rejime yönelik olası kara operasyonu ihtimali gündemdeki sıcaklığını koruyor. ABD Başkanı Trump'ın İran'a 5 bin asker konuşlandırması saldırı ihtimalini güçlendirirken olası harekatın sonuçları ise A Haber'de masaya yatırıldı. Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş İran'ın Zagros ve Elbruz Dağları'nın zorlu şartlarına dikkat çekerken ABD'nin asker sayısının coğrafyaya yetersiz kalacağını vurguladı. Keleş ayrıca ABD'nin Hark Adası'nı hedef alabileceğine dikkat çekti.