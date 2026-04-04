İran ABD savaş uçağını düşürdü! Nükleer tesisler hedefte | Milis grupları sokaklarda!

Ortadoğu adeta bir barut fıçısına dönmüş durumda; savaşın kalbi İran’da atarken tansiyon her geçen an daha da yükseliyor. Tahran sokakları yönetim yanlısı gösterilerle dolup taşarken, ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının düştüğü iddiası ve nükleer tesislere yönelik peş peşe saldırılar bölgeyi kritik bir eşiğe sürüklüyor. Rus uzmanların nükleer tesisten ayrılması ve sınır hatlarında artan sıcak temas, “Daha büyük bir çatışma mı kapıda?” sorusunu gündeme getirirken, A Haber muhabiri Ekber Karabağ sahadaki son durumu ve dikkat çeken gelişmeleri aktardı.