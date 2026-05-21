CHP'de mutlak butlan krizi! Kılıçdaroğlu partililere video mesaj yayınlayabilir

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultay davasına ilişkin verdiği mutlak butlan kararı, partide krize neden olurken Kılıçdaroğlu ve Özel kanadındaki kurmaylar arasında büyük bir çatışma yaşanıyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi önünden son gelişmeleri aktarırken, bölgedeki kalabalığın beklenenden az olduğuna dikkat çekerek, Özgür Özel cephesindeki tarafların agresif tutum sergilediği vurguladı. Yeşiltaş, CHP'deki gerginlik nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun hemen parti genel merkezine gelmesinin yakın bir tarihte beklenmediği vurgulayarak "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın bir video mesaj yayınlayabilir" ifadelerini kullandı.