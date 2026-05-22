Kılıçdaroğlu’ndan jet tasfiye operasyonu

CHP’de "mutlak butlan" kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partide ipleri tamamen eline aldı. Üç avukatın azledilmesinden banka hesaplarına erişimin kısıtlanmasına ve yeni atamalara kadar bir dizi radikal karara imza atan Kılıçdaroğlu’nun bu hamleleri, gazeteci Gaffar Yakınca tarafından A Haber ekranlarında çarpıcı ifadelerle değerlendirildi. Yakınca, Kılıçdaroğlu’nun "mührü eline aldığını" ve parti içinde yeni bir dönemin başladığını vurguladı.