Başkan Erdoğan: "Maden çeşitliği açısından 9'uncu sıradayız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya öncülüğünde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Komşumuz Suriye'de de hem maden, hem petrol tarafında yeni hükümet ile çalışmalarımız sürüyor. Türkiye olarak sürecin suhuletle tamamlanması için Suriye hükümetine gereken desteği veriyoruz. Diğer taraftan madencilik alanında büyük bir çalışma içerisindeyiz. Maden çeşitliği açısından 9'uncu sıradayız." dedi.