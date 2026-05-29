CHP'de kritik kulis! Kılıçdaroğlu cephesinden Özgür Özel'e dikkat çeken mesajlar

CHP’de kurultay tartışmaları ve liderlik krizi gündemdeki yerini korurken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen yeni kulis bilgileri dikkat çekti. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş’ın aktardığı değerlendirmelere göre, Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, Özgür Özel ile uzlaşma zemininin oluşabileceğini ancak bu sürecin Özgür Özel tarafından değerlendirilmediğini öne sürerken, Özel’in Ekrem İmamoğlu ile siyasi ilişkisine yönelik de dikkat çekici eleştirilerde bulundu.