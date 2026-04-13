Büyük savaş Hürmüz Boğazı'nda mı?

Küresel güçlerin Ortadoğu’daki satranç tahtasında hamleler sertleşirken, Hürmüz Boğazı’ndaki "ateş hattında" dehşet verici senaryolar gün yüzüne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'daki müzakere masasının dağılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarını açıklaması gerilimi en üst seviyeye tırmandırdı. Öte yandan CENTCOM'un TSİ 17.00'da süreyi başlatacağını duyurması "Büyük savaş Hürmüz Boğazı'nda mı başlayacak?" sorularını gündeme getirdi. Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaşta birçok senaryo ortaya çıkarken olası planlar ve sahadaki gerçeklik A Haber'de ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD'nin doğrudan denizden harekatında çok büyük zayiat vereceğini vurgularken, Akademisyen Yeliz Albayrak ise İngiltere'nin Körfez ülkelerine ziyaret gerçekleştireceğini belirterek savaşın Hürmüz Boğazı dışında daha tehlikeli hesapların planlanabileceğini ifade etti.