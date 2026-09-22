Erdoğan BM Genel Kurulu'nda hangi mesajları verecek? Gözler New York'ta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bugün Türkiye saatiyle akşam saatlerinde dünya liderlerine hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında Gazze'deki insani durum, Filistin'in devlet olarak tanınması, BM reformu ve uluslararası sistemin işleyişine ilişkin mesajların öne çıkması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Bloomberg için kaleme aldığı "BM, Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır" başlıklı makalesi de zirve öncesinde dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın New York temaslarını, diplomasi trafiğini ve BM gündemini Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.