ABD'den İran'a harekat planı! Körfez ülkeleri işgali destekler mi?

ABD'nin İsrail ile İran'a başlattığı savaşta tansiyon en üst seviyeye çıkarken, Trump yönetiminin Orta Doğu'ya özel askeri birliklerini sevk edilmesiyle yeni bir hava/kara operasyonunun planlarının devreye alındığı iddia ediliyor. Sinan Tarlı'nın sunduğu A Haber Gece'de İran'a olası işgal durumunda Körfez ülkelerinin ABD'yi destekleme ihtimali masaya yatırılırken Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Dr. Hayati Ünlü değerlendirmelerde bulundu. Ünlü, Suudi Arabistan'ın savaşa girme potansiyelinin arttığını, BAE'nin kara harekatını desteklediği, Katar'ın ise temkinli davrandığını belirtti.