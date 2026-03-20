ABD'de İran depremi! CIA Başkanı Senato'da köşeye sıkıştı

ABD'de Terörle Mücadele Direktörü Joe Kent'in İran itirafının ardından CIA Başkanı'nın Senato'da verdiği ifade dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. CIA Başkanı Gabbard'a "İran'ın nükleer tesisleri 12 gün savaşlarında yok edilmesine rağmen rejim tehdit oluşturuyor mu?" sorusuna verdiği kaçamak yanıt dikkat çekti. ABD'de İran depremi yaşanırken yaşanan gelişmeler A Haber Gece programında değerlendirildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Anar Ali konuya ilişkin yaptığı açıklamada Irak savaşına atıfta bulunarak "Zamanında Irak'a yapılanlar şuan İran'a yapılmak isteniyor." dedi. Ali ayrıca Pentagon'da üst düzey yetkililerin İran'da savaşı istediğini belirterek "Haritada İran’ın yerini dahi gösteremeyecek isimler, İran’ın bombalanmasını destekliyor." ifadelerini kullandı.