Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız

Başkan Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, "Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor" sözleriyle Ankara-Astana hattındaki ittifaka dikkat çekti. "İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türk birliğinin sadece bölgesel değil, küresel dengeleri değiştirecek bir güç olduğunu tüm dünyaya bir kez daha hatırlattı.