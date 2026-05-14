Altında tarihi fırsat: "Dünyanın en ucuzu Türkiye'de"

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. ABD ve Çin arasındaki ticaret zirvesinden iç piyasadaki altın fiyatlarına, küresel enflasyon verilerinden enerji krizine kadar pek çok kritik başlığa değinen Memiş, altın yatırımcıları için Türkiye’deki mevcut durumun tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı. Memiş, özellikle işçilik maliyetlerindeki düşüşle birlikte Türkiye'nin şu anda dünyanın en ucuz altın pazarı haline geldiğini belirterek yatırımcıları uyardı.