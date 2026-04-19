ABD-İran hattında diplomasi çıkmazı! Tahran müzakerelere katılacak mı?

ABD ve İran'ın 2 haftalık ateşkes kararının dolmasına sayılı günler kala tarafların Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta pazartesi günü müzakerelerin 2. turu kapsamında görüşeceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, heyetinin İslamabad'a ulaştığını açıklarken İran medyasından ise Tahran'ın görüşmelere katılmayacağı iddia edildi. İran'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması kafaları karıştırırken, müzakere görüşmelerine ilişkin son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.