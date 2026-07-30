Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 4 şüpheli daha tutuklandı

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen dördüncü dalga operasyonda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan ve aralarında delillere müdahale şüphesi bulunan isimlerin de yer aldığı zanlılar adliyeye sevk edildi. Erzurum Adliyesi’nde tamamlanan işlemlerin ardından 4 kişi daha tutuklanırken, soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 20’ye ulaştı.