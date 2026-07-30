Yunanistan'dan Türkiye sınırına anti-dron sistemi

Yunanistan, Türkiye sınırındaki Meriç hattı ile Ege'deki adalarda askeri kapasitesini artırmaya yönelik yeni adımlar attı. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin'in aktardığı bilgilere göre Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın yürüttüğü "2030 Ajandası" kapsamında sınır bölgeleri anti-dron ve elektronik harp sistemleriyle güçlendirilecek, yedek askerler yeniden göreve çağrılacak ve mevcut 150 bin kişilik ordu mevcudunun 300 bine çıkarılması hedeflenecek. Dendias'ın Genelkurmay Başkanı General Houpis ile Türkiye'ye yakın adalarda incelemelerde bulunduğunu aktaran Tahsin, Meriç hattına elektronik harp sistemleri kurulmasının, her askere dron eğitimi verilmesinin ve yeni savunma yatırımlarıyla sınır güvenliğinin artırılmasının planlandığını belirtti. Atina yönetiminin ayrıca İsrail, Fransa, ABD ve Almanya ile savunma alanındaki iş birliklerini sürdürdüğü ifade edildi.