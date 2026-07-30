Başkan Erdoğan’dan İsrail’e sert mesaj: İnsanlık suçu işliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından ortak basın toplantısında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sert sözlerle hedef aldı. Bölgedeki gerilimin masaya yatırıldığı zirvede Erdoğan, "İsrail insanlık suçu işliyor" diyerek uluslararası topluma net mesaj verirken, Türkiye'nin Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için her türlü girişime destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.