A Haber İran füzeleriyle vurulan okulun içinde

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları devam ederken, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Tel Aviv yakınlarındaki Rishon LeZion bölgesinde füze parçalarının isabet ettiği bir okulun enkazını görüntüledi. İsrail güvenlik güçlerinin yoğun kordonu altında, hasarın boyutunu gözler önüne seren Kavasoğlu, savaşın neden olduğu paniği ve yıkımı olay yerinden anbean aktardı. Ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen okulun içinden özel görüntüler paylaşan A Haber ekibi, bölgedeki gerilimi tüm çıplaklığıyla ekrana taşıdı.