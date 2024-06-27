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Yollarda hız sınırı değişiyor! Hız limitleri güncelleniyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 27.06.2024 16:19
Güncelleme:27.06.2024 16:21
Trafikte ve otoyollarda hız sınırları yeniden belirleniyor. İçişleri bakanlığı, hız sınırlarını artırarak trafikte güvenliği ve akışı iyileştirmeyi planlıyor.
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