Körfez’de yeni cephe! İsrail’in “altıgen ittifakı” tuzağı bölgeyi nasıl etkiler?

A Haber’de konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, İsrail’in Körfez’den Doğu Akdeniz’e uzanan yeni bir stratejik blok kurmaya çalıştığını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail ile geliştirdiği askeri ve diplomatik yakınlaşmanın Körfez’de derin bir ayrışmayı tetiklediği vurgulandı. Dr. Anar Ali, “Demir Kubbe” benzeri savunma sistemlerinin BAE’ye taşınmasının bölgesel dengeleri değiştirebileceğine dikkat çekti.