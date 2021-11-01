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Yerli otomobilden ilk test videosu! 0'dan 100 kilometreye kaç saniyede çıktı?

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Giriş: 01.11.2021 18:24
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yerli otomobile ait yeni bir paylaşımda daha bulundu. Açıklamada, "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik.” ifadelerine yer verildi. Test videosunda yerli elektrikli otomobilin 0’dan 100’e (KM) 4,8 saniyede çıktığı görüldü.
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