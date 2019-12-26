Yerli otomobil ile ilgili ilk video yayınlandı!

Türkiye'nin yerli otomobil rüyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla yeniden gerçeğe dönüştürülüyor. Her gün saat 14.30’da yerli otomobille ilgili detay paylaşılırken bugün sosyal medya adresinden bir video paylaşıldı.