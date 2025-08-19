19 Ağustos 2025, Salı

Yargıtay’dan emsal karar! Sıfır otomobilde leke gizli ayıp sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır otomobilde leke "gizli ayıp" sayıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 12:47
Yargıtay'dan dikkat çeken bir emsal karar çıktı. Üzerinde leke bulunan sıfır kilometre otomobil "gizli ayıp" kapsamında değerlendirildi. Mahkeme, aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Mücahit Saraçlı, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
