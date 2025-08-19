19 Ağustos 2025, Salı
Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır otomobilde leke "gizli ayıp" sayıldı
Yargıtay'dan dikkat çeken bir emsal karar çıktı. Üzerinde leke bulunan sıfır kilometre otomobil "gizli ayıp" kapsamında değerlendirildi. Mahkeme, aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Mücahit Saraçlı, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.