17 Şubat 2025, Pazartesi
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Yap-boz gibi otomobil! Önü başka arkası başka
İstanbul'da yaşayan Mesut Erüneli, yıllarca biriktirdiği parayla satın aldığı aracın büyük bir kazaya karıştığını ve iki farklı araçtan birleştirildiğini ekspertiz sonrası öğrendi. İlk ekspertiz raporunda belirtilmeyen ağır kusurlar, detaylı inceleme sonucu ortaya çıktı. Uzmanlar, araç alacak vatandaşlara "detaylı ekspertiz yaptırın" uyarısında bulundu. Şimdi mağdur olan Erüneli, aracını satıcıya geri vermek için hukuk mücadelesi başlatıyor.