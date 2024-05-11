11 Mayıs 2024, Cumartesi
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Ürün gizlemeye ağır ceza! Her ürün için yüzde 10 ceza
Fırsatçılara stokçulara ağır cezalar getiren yasa teklifinde ürün gizlemenin cezası da artırıldı. Pandemi döneminde otomobillerin satışının durdurulmasıyla ürün gizleme konusu gündeme gelmişti. Getirilen düzenlemeye göre tespiti halinde her otomobil için satış fiyatının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Belediyenin kontrolündeki pazar yerlerindeki stantlar da ancak pazarcılara kiralanacak.