Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un hikayesi! İşte Aşama aşama Türkiye’nin otomobili | ANALİZ

Türkiye'nin vizyon projesi yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu ve ön sipariş süreci de başladı. Peki dünden bugüne yerli otomobil sürecinde neler yaşandı? Detaylar A Haber editörü Aykut Gül'ün hazırladığı analiz haberimizde...

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