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Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un hikayesi! İşte Aşama aşama Türkiye’nin otomobili | ANALİZ

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 09:25
Türkiye'nin vizyon projesi yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu ve ön sipariş süreci de başladı. Peki dünden bugüne yerli otomobil sürecinde neler yaşandı? Detaylar A Haber editörü Aykut Gül'ün hazırladığı analiz haberimizde...
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Türkiye’nin yerli otomobilinin hikayesi
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