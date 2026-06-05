Finlandiya'dan Türkiye'ye AB desteği: "AB'nin genişlemesi en iyi politikadır"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa Birliği'nin küresel bir güç haline gelebilmesi için genişleme stratejisinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Helsinki'de düzenlenen kritik bir konferansta konuşan Stubb, Türkiye'nin Avrupa Birliği için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirterek, özellikle güvenlik mimarisinde Türkiye'siz bir Avrupa'nın düşünülemeyeceğine dikkat çekti. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Finlandiyalı liderin Avrupa başkentlerinde yankı uyandıran o açıklamalarını Hollanda'dan aktardı.