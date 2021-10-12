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Toyota Mirai Guinness dünya rekorunu kırdı! Bakın bir depoyla kaç bin km gitti...

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Giriş: 12.10.2021 09:38
Toyota Mirai, "tek depoyla en uzun mesafeyi kateden hidrojen yakıt hücreli araç" olarak "Guinness Dünya Rekoru" unvanını elde etti. Peki, Japon otomotiv devi Toyota'nın hidrojen yakıt hücreli aracı Mirai kaç bin kilometre (km) yol gitti? İşte son dakika otomobil haberimiz...
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