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TOGG’un FİYATI ne kadar?

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 16:24
Güncelleme:13.03.2023 16:24
Yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. TOGG fiyat listesi gündemin en sıcak maddesi olarak dikkat çekerken, otomobilin bu hafta içinde satışa çıkması bekleniyor. Son bilgileri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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