TOGG’un FİYATI ne kadar?

Yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. TOGG fiyat listesi gündemin en sıcak maddesi olarak dikkat çekerken, otomobilin bu hafta içinde satışa çıkması bekleniyor. Son bilgileri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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