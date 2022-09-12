12 Eylül 2022, Pazartesi
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TOGG'dan merak uyandıran paylaşım! İşte uçağa yüklendiği anlar
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ara ara sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. TOGG'dan yapılan yeni paylaşım merak uyandırdı. TOGG tarafından yapılan heyecan verici paylaşımda, aracın uçağa yüklenme görüntüleri yer alıyor.