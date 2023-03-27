TOGG'a başvuru rekoru! İşte TOGG'un ilk sahibi

TOGG'un sahiplerine ulaşmasına çok az bir zaman kaldı. Büyük bir heyecan yaşanıyor. Kuralar birkaç gün sonra çekilecek. Başvuru sayısında ise yeni bir rekor var. 7 günde, yüz yirmi binden fazla kişi TOGG için adını listeye yazdırdı. Talep bu kadar yoğun olunca, üretim hedefi de artırıldı. Bu yıl teslim edilecek TOGG sayısı, 12 binden 20 bine çıkarıldı Peki ilk aracın sahibi kim olacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATV Haber'e açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN