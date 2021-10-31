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TOGG paylaştı! Yerli otomobilin üretim bandından ilk görüntüler geldi

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Giriş: 31.10.2021 18:07
Yerli otomobil ile ilgili son zamanların en heyecan veren görüntüleri geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan açıklamada, “Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor.” ifadelerine yer verildi ve yerli otomobilin üretim sürecine dair yeni bir video paylaşıldı. İşte yerli otomobilin üretim bandından gelen video…
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Yerli otomobilin üretim bandından görüntüler geldi
Yerli otomobilin üretim bandından görüntüler geldi
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