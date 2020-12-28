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TOGG merakla beklenen paylaşımı yaptı! Bir yılda yapılanlar anlatıldı

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Giriş: 28.12.2020 09:30
Son dakika haberi... Türkiye’nin yerli otomobilleri ilk kez Aralık 2019’da tanıtıldı. Geçen bir yılda üretim tesisi inşaatına başlandı, tasarımlar tescil edildi. Yerli otomobilin fiyatı ile ilgili de açıklama geldi. İşte bir yılda TOGG ile ilgili yapılan her şey...

Son dakika haberi... Türkiye'nin yerli otomobilleri ilk kez Aralık 2019'da tanıtıldı. Geçen bir yılda üretim tesisi inşaatına başlandı, tasarımlar tescil edildi. Yerli otomobilin fiyatı ile ilgili de açıklama geldi. İşte bir yılda TOGG ile ilgili yapılan her şey...

Yerli otomobil TOGGda kritik detay! Fiyatı ile ilgili flaş açıklama YERLİ OTOMOBİL TOGG'DA KRİTİK DETAY! FİYATI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
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