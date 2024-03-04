04 Mart 2024, Pazartesi
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TOGG isteyene 0 faizli kredi! Kampanya bu ay sonuna kadar sürecek
Yerli otomobil TOGG’da, kurayla satış dönemi bitti. TOGG'a sahip olmak isteyenler, uygulama üzerinden başvuru yapıp, satın alabiliyor. Şimdi bir de faizsiz kredi kolaylığı sağlandı TOGG almak isteyenlere. Üstelik 12 ay vadeyle. İşte mart ayı sonuna kadar devam edecek kampanyanın ayrıntıları...