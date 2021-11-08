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Sivaslı asansör ustası yerli otomobil yaptı

A Haber
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Giriş: 08.11.2021 14:47
Türkiye'nin dört gözle TOGG'u beklediği günlerde Sivas'tan dikkat çeken bir haber geldi. Sivaslı asansör ustası Murat Yılmaz’ın yaptığı yerli otomobil kendisine hayran bıraktı. Murat Yılmaz, "Destek gelirse ben bu arabayı uçururum" sözleriyle kendine olan güveni ortaya koydu. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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