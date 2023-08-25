Sıfır ve 2. elde fahiş fiyat artışı durdu! Fiyatlarda düşme başladı mı?

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışı durdu. Peki satışlar ne durumda? Fiyatlarda düşme var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu değerlendirdi.

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