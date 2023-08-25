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Sıfır ve 2. elde fahiş fiyat artışı durdu! Fiyatlarda düşme başladı mı?

A Haber
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Giriş: 25.08.2023 15:38
Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışı durdu. Peki satışlar ne durumda? Fiyatlarda düşme var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu değerlendirdi.
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