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Sıfır araçları kapalı otoparkta saklıyorlar! Araç stoklayarak kim, ne yapmak istiyor?

A Haber
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Giriş: 03.12.2021 11:27
Güncelleme:03.12.2021 11:28
Kur artışlarıyla birlikte otomobil stokçukları da harekete geçti. A Haber ekibi otoparkta saklanan sıfır km araçları görüntüledi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan otomobil yorumcusu Mesut Bıyık değerlendirdi. Mesut Bıyık, “Kasım ayında 60 bin araç satıldı. Bu veriler açıklandı. Bu araçlar kime satıldı? Bu sorunun cevabını alamayız. Halk araç almak için bayiye gittiğinde araç bulamıyor ve 3 ay sıra yazılıyor. Sırası gelen bile aracını alamıyor, bu konuda çok ciddi şikayetler var. Bu aracalar galerilere satılıyor ya da bayiler kendi aralarında satış yapıp aracı 2. Ele düşürerek satmaya çalışıyor.” dedi.
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