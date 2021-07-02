Sıfır araçlarda gizli tehlike

'Sıfır araç' diye sattıkları araçların kısa sürede deforme olmasıyla yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği ileri sürülen lüks bir marka acentesi davalık oldu. Bilirkişi, 'araçlar ayıplı mal' dedi. Ayıplı mal satın alan isimler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli bir savcının da olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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