Sıcak havada araba kullanırken dikkat! Hasarlı lastik yolda bırakabilir

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Uzmanlar da oto lastikler konusunda sürücülere uyarı yaptı. Hasarlı lastikler yarı yolda bırakabilir. Peki bu konuda nelere dikkat etmek gerekiyor? Merak edilen açıklamaları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan lastik tamircisi Murat Salcı verdi.

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