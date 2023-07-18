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Sıcak havada araba kullanırken dikkat! Hasarlı lastik yolda bırakabilir

A Haber
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Giriş: 18.07.2023 15:11
Güncelleme:18.07.2023 15:13
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Uzmanlar da oto lastikler konusunda sürücülere uyarı yaptı. Hasarlı lastikler yarı yolda bırakabilir. Peki bu konuda nelere dikkat etmek gerekiyor? Merak edilen açıklamaları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan lastik tamircisi Murat Salcı verdi.
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