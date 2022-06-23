Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

Otomobil piyasasında araç bakım fiyatları yükseldiği için yedek parçada sahtecilik yapılmaya başlandı. Peki araçlarda yedek parçanın orijinal ya da sahte olduğu nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı. Oto yedek parça firma sahibi Ebru Özülkü, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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