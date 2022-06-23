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Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

A Haber
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Giriş: 23.06.2022 15:52
Otomobil piyasasında araç bakım fiyatları yükseldiği için yedek parçada sahtecilik yapılmaya başlandı. Peki araçlarda yedek parçanın orijinal ya da sahte olduğu nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı. Oto yedek parça firma sahibi Ebru Özülkü, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sahtesine dikkat! Nasıl anlaşılır? SAHTESİNE DİKKAT! NASIL ANLAŞILIR?

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Sahtesine dikkat! Nasıl anlaşılır?
Sahtesine dikkat! Nasıl anlaşılır?
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