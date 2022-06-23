Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi yedek parça sektöründe artan fiyatlar ve yedek parçanın bulunurluğunun gün geçtikçe daha da zorlanır bir hale gelmesi.

Fakat orijinal yedek parçalar her zaman olduğu gibi sadece kutuları taklit edilerek piyasaya sürülüyor.