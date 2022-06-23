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Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

Otomobil piyasasında araç bakım fiyatları yükseldiği için yedek parçada sahtecilik yapılmaya başlandı. Peki araçlarda yedek parçanın orijinal ya da sahte olduğu nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı. Oto yedek parça firma sahibi Ebru Özülkü, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçada sahtecilik yapılmaya başlandı. Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır? Sahtecilik nasıl yapılıyor? Sürücüler nasıl anlayabilir?

Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı. Oto yedek parça firma sahibi Ebru Özülkü, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

Yeterli teknolojik altyapısı olmadan araştırma ve geliştirme yapılmadan merdiven altı üretilen bir takım yedek parçalar sahte bir şekilde logolu orijinal kutularda piyasaya sürülüyor.

Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi yedek parça sektöründe artan fiyatlar ve yedek parçanın bulunurluğunun gün geçtikçe daha da zorlanır bir hale gelmesi.

Fakat orijinal yedek parçalar her zaman olduğu gibi sadece kutuları taklit edilerek piyasaya sürülüyor.

Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

Bu günümüzde daha da artmaya başladı. Biz izleyicilerimizi bu konuda ciddi anlamda uyarıyoruz. Logolu orijinal gibi gözüken ürünlerin içinden bir takım merdiven altı ürünler çıkıyor.

Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

Örneğin elimde şu anda 1.5 dizel motora ait bir tane mazot filtresi var. Bu orijinal kutulu logolu. Diğeri de satış sonrası ürün dediğimiz muadil ürünün aynı 1.5 motora ait mazot filtresi.

Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

Eğer orijinal ürüne yeteri kadar bütçe ayıramıyorsa izleyicilerimiz mutlaka logosuz bir ürün alabilirler.

Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

Logolu orijinal ürünleri alırken lütfen dikkat edin. Fiyat performansına değil gerçekten barkoduna bakın emin olun.

Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

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Otomotivde sahte yedek parçaya dikkat! Yedek parçanın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

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