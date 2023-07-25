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Otomotivde fahiş fiyatla mücadele

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 14:32
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetleri önleme konusundan kararlılık mesajları verdi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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Otomotivde fahiş fiyatla mücadele
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