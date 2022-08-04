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Otomobil fiyatlarında bayi ve galeri etkisi! Otomobil fiyatları nasıl yükseltiliyor?

A Haber
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Giriş: 04.08.2022 15:58
Otomobil piyasasında bayi, galeri ve filo şirketleri fiyatları şişirip elde ettikleri kârı paylaşıyor. Peki fiyatları kimler manipule ediyor. Otomobiller nasıl yüksek fiyattan satılıyor? Bu işten kimler para kazanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada'nın konuğu olan otomobil piyasası uzmanı Mustafa Anaçal değerlendirdi.
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