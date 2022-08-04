Otomobil fiyatlarında bayi ve galeri etkisi! Otomobil fiyatları nasıl yükseltiliyor?

Otomobil piyasasında bayi, galeri ve filo şirketleri fiyatları şişirip elde ettikleri kârı paylaşıyor. Peki fiyatları kimler manipule ediyor. Otomobiller nasıl yüksek fiyattan satılıyor? Bu işten kimler para kazanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada'nın konuğu olan otomobil piyasası uzmanı Mustafa Anaçal değerlendirdi.

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