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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!

İHA
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Giriş: 03.02.2022 09:28
Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, Zorunlu Trafik Sigortasını düzenleyen genel şartlarda yapılan değişiklik nedeniyle Danıştay'a başvurarak değişikliğin iptali ile yürütmenin durdurulmasını istedi.
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