03 Şubat 2022, Perşembe
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, Zorunlu Trafik Sigortasını düzenleyen genel şartlarda yapılan değişiklik nedeniyle Danıştay'a başvurarak değişikliğin iptali ile yürütmenin durdurulmasını istedi.