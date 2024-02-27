Kasko mini onarım limiti nedir? Kaskoda mini hasar hangi hallerde kullanılabilir?

Mini onarım, kasko poliçelerinin sunduğu avantajların biri. Peki mini hasar indirimi nedir, hangi hallerde kullanılabilir? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan kasko sigorta uzmanı Öznür Yanık anlattı.

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