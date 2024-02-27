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Kasko mini onarım limiti nedir? Kaskoda mini hasar hangi hallerde kullanılabilir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 16:47
Mini onarım, kasko poliçelerinin sunduğu avantajların biri. Peki mini hasar indirimi nedir, hangi hallerde kullanılabilir? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan kasko sigorta uzmanı Öznür Yanık anlattı.
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