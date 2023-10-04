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İşte Türkiye'nin şarj istasyonu haritası! Elektrikli araçlar için şarj noktası 9 bine yaklaştı

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 14:03
Yerli otomobil Togg'un öncülüğünde elektrikli araçlara ilgi artıyor. Bu kapsamda şarj noktası sayısı 9 bine yaklaştı. Ayrıntıları Otomobil Editörü Mert Duran aktardı.
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