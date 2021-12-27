İşte TOGG’un üretim tesisi ve yeni logosuyla Türkiye’nin yerli otomobili | Ne zaman yollarda olacak? TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş A Haber'de yanıtladı

Türkiye'nin yerli otomobili Gemlik'teki üretim tesisinin kapılarını A Haber'e açtı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Hasan Özdemir detayları aktardı. Yerli otomobil TOGG'un seri üretimine ne zaman geçilecek? TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, "Aracımız 2023’te tüketiciye sunulacak" ifadelerini kullandı. "Tesisimizin kaba inşaatı tamamlandı" ifadelerini kullanan Karakaş, "Logodaki iki ok Anadolu kültürünü tarif ediyor" dedi.

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