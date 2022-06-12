12 Haziran 2022, Pazar
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İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu
Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olmaya devam ederken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticaride ise Doblo satıldı.