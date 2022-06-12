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İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu

DHA
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Giriş: 12.06.2022 13:01
Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olmaya devam ederken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticaride ise Doblo satıldı.
İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu
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