İkinci el araçta 6 bin km şartına karşı hile

Sıfır araç satışlarında fahiş fiyatın önüne geçmek için getirilen '6 ay ya da 6 bin kilometre' şartına karşı akılalmaz hileler ortaya çıktı. Araçların beyinlerine müdahale eden bazı galericiler, sıfır olan kilometreyi 6 binin üzerine çıkarıyor. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İkinci el otomobil satış uzmanı Fırat Çelik konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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