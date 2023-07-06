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İkinci el araç satışına fiyat düzenlemesi! Sıfırdan yüksek olmayacak

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 08:22
İkinci el aracın sıfırdan pahalı satılmasını yasaklayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre ikinci el araç 1 Ocak 2024 yılına kadar sıfır araçtan pahalı satılamayacak..
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