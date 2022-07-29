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İkinci el araç piyasasında ÖTV etkisi! İndirimin adı yetti, 40 bin liraya kadar düştü

A Haber
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Giriş: 29.07.2022 09:10
Özel tüketim vergisindeki düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi, otomobil piyasasında olumlu etki yaptı. Bazı otomobillerde 40 bin liraya ulaşan indirimler yapıldı. Sektörde ÖTV indirimi beklenirken, olası indirimin fırsatçılar tarafından kötüye kullanılmaması için de uyarıda bulunuluyor.
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